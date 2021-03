Se billedserie Kalundborg Gymnasium får verdensmålscertificering som det første gymnasium i landet. Her ses elevgruppen »Global Elev Udvalg«, der deler verdens bedste nyheder om verdensmålene. Foto: Malene Lysmose

Kalundborg Gymnasium får verdensmålscertificering som første gymnasium

Kalundborg - 04. marts 2021 kl. 14:53 Af Katrine H. Kristensen

KALUNDBORG: Som landets første gymnasium er Kalundborg Gymnasium nu blevet verdensmålscertificeret.

Det er 2030 SKOLER, der er et certificeringsprogram og et netværk af danske uddannelsesinstitutioner, som har forpligtet sig til at arbejde strategisk og ambitiøst med at lade FN's verdensmålene blive del af skolens undervisning, drift og virke. Det er den almennyttige organisation Chora 2030, som står bag programmet, som har til formål at sikre, at danske børn og unge klædes bedst muligt på til en bæredygtig fremtid, som Kalundborg Gymnasium er en del af.

Skolen har givet verdensmålene en central plads både i undervisningen og måden at drive skolen på. Skolen har udviklet en klar plan for skolens arbejde med verdensmålene, flere internationale samarbejder med fokus på bæredygtighed, grønne tiltag på skolen og en aktiv elevgruppe, der er med til at sætte aktiviteter i gang.

- Vi er rigtig glade over, at vi har fået verdensmålscertificering, det betyder, at vi har levet op til kravene. Vi har haft tværfaglige forløb med udgangspunkt i FN's verdensmål, samt haft en elevgruppe der gør meget for at gøre fokusere på bæredygtighed og gøre verdensmålene synlig på skolen, siger lærer og international koordinator Malene Lysemose.

- Så har vi et udvalg, der består både af lærere og elever, som hedder »Grøn Kalle«, som går ud på at lave internationale projekter og rådgiver skolen om bæredygtighed. Så vi har mange forskellige intiativer, der gør, at vi fokusere på bæredygtighed og verdensmålene, siger hun.

Fokus på klima

Også rektor Peter Abildgaard Andersen er stolt over certificeringen.

- I en tid med stort fokus på bæredygtige løsninger på globale udfordringer, spiller verdensmålene en central rolle for alle der arbejder med uddannelse og læring. Vi er glade for og meget stolte af at have en elevgruppe, der interesserer sig for og tager stilling til bæredygtighed både i global og lokal kontekst. Derfor er vi naturligvis meget glade for den anerkendelse, der ligger i at have opnået verdensmålscertificeringen, siger Peter Abildgaard Andersen.

- Vi gør også meget på skolen for at singalere, at vi går op i klimaet. Vi indretter os sig med toiletter med regnvand og har solceller på taget, og vi har en affaldssortering, fortæller han.

Selvom Kalundborg Gymnasium har opnået certificering, stopper arbejdet ikke her. På skolen har man fortsat ambitioner om at udvikle nye tiltag og nye samarbejder. Blandt andet har man planer om at flere af de tværfaglige forløb tager udgangspunkt i verdensmålene, og at studierejserne får fokus på ét eller flere mål, som er relevant for destinationen, samt at rammerne på skolen bliver endnu mere bæredygtige.

Opsætningen af certificeringsskiltet og fejringen sammen med skolens lærere og elever må vente indtil skolen kan åbnes igen.