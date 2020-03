Kalundborg Golfklub lukker golfbane

Normalt ville det solrige forårsvejr være perfekt til en tur på golfbanen. Den mulighed har man imidlertid ikke i Kalundborg for Kalundborg Golklubs bestyrelse har fra mandag morgen klokken 08.00 valgt at lukke golfbanen.

- Det har vi gjort på baggrund af stadig skarpere anbefalinger fra myndighederne og fra Dansk Golfunion. Det handler om, at vi vil gøre vores for at begrænse smitten af Coronavirus, siger Vini Lindhard, der er formand for Kalundborg Golfklubs bestyrelse.