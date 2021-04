Se billedserie De fremmødte fik trænet deres putting. Foto: Magnus Eg Møller

Kalundborg Golfklub inviterede til Golfens Dag

Kalundborg - 25. april 2021 kl. 13:55 Af Magnus Eg Møller Kontakt redaktionen

27 mænd og kvinder i alle aldre var søndag mødt op i Kalundborg Golfklub på Røsnæs for at få en smagsprøve på, hvad det er, golfen kan. Hvert år afholdes arrangementet 'Golfens Dag' i golfklubber over hele landet, hvor de nysgerrige under kyndig vejledning af klubbernes frivillige kan lære at slå til en golfbold.

Formand for Kalundborg Golfklub, Vini Lindhardt, var bange for, at der ikke rigtig ville komme nogen, men da hun og de i alt 12 frivillige i golfklubben klokken 11 tog imod gæsterne på parkeringspladsen, var der altså ikke færre end 27 fremmødte.

- Jeg kan ikke huske, vi har været flere end 20 de tidligere år, hvor vi har holdt Golfens Dag, men det virker til, der er en stigende interesse for udendørs sport, siger hun.

Målet med Golfens Dag er at skabe en interesse for golf og få flere medlemmer i klubberne. De sidste år har det været en succes, og Kalundborg Golfklub talte inden søndagens arrangement cirka 600 medlemmer.

- Golf er en fantastisk sport, hvor man både er sammen med andre og for sig selv. Golfens Dag er en lille appetizer, hvor folk får lov at få et jern i hånden, lære lidt om reglerne, teknikkerne og om spillet generelt, siger Vini Lindhardt.

Udover Golfens Dag holder Kalundborg Golfklub også andre arrangementer for at trække nye spillere til de naturskønne baner, hvoraf 17 af 18 huller har udsigt til enten Kalundborg Fjord eller Sejerøbugten.