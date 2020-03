Se billedserie Direktør på Kalundborg Forsyning, Hans-Martin Friis Møller, sendte sine 80 medarbejdere hjem og arbejde allerede inden regeringen kom med deres udmelding. Foto: Mie Neel

Kalundborg Forsyning på forkant

Kalundborg - 24. marts 2020 kl. 06:34 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hos Kalundborg Forsyning følger man nøje med i udviklingen omkring corona-situationen. Faktisk var man på forkant med regeringen og myndighedernes udmelding, da man allerede onsdag i forrige uge, sendte medarbejderne hjem at arbejde for at holde forsyningssikkerheden i top.

Indtil videre har det virket i den forstand, at de ikke har fået én corona-relateret sygemelding fra deres 80 ansatte.

Kalundborg Forsyning står for spildevand i hele kommunen og leverer drikkevand og fjernvarme i dele af kommunen, med Kalundborg by som det primære område. Netop grundet forsyningssikkerheden kunne sygdom blandt vigtige medarbejde få store konsekvenser.

- Vi har sat vores beredskabsplan i gang. Konkret betyder det, at vi har to hold på hver af vores tre forsyningsområder. Medarbejderne på de hold møder aldrig hinanden, forklarer direktør Hans-Martin Friis Møller.

Et hold består typisk af to mand, hvor den ene er den driftsansvarlige på det givne anlæg, mens den anden hjælper til. Dog kan der være flere, hvis opgaven kræver det. Af sikkerhedsmæssige årsager skal der eksempelvis være tre mand med, hvis man skal ned i en brønd.

Sommerhuse udfordrer

Indtil videre har forsyningen ikke selv oplevet udfordringer. Men den store aktivitet i sommerhusene, som mange er flyttet ud i under corona-situationen, har skabt en udfordring for en af forsyningens underleverandører.

- Vores underleverandør, der tømmer bundfældningstankene ude ved sommerhusene, har haft en sygemelding og er kommet bagud. Derfor er der måske nogle tanke, der er løbet lidt over, men han arbejder på at indhente det tabte, siger Hans-Martin Friis Møller.

Mange sommerhuse i Kalundborg er ikke kloakeret, og den store aktivitet i sommerhusene, der i år er kommet tidligere, end den plejer, er kommet bag på dem.

- Der har været brug for tømning tidligere, end vi havde regnet med. Nu er vi i gang med at komme up to date, og så vurderer vi ellers løbende, om vi skal sætte en ekstra mand på, siger direktøren.

Han følger også corona-situationen internationalt og fortæller, at der ifølge verdenssundhedsorganisationen WHO ikke er særlig smitte-risici forbundet med spildevandsarbejde, hvorfor hans medarbejdere "tager de forholdsregler, som de altid gør".

I weekenden skulle man have fejret Vandets Dag, men som alle andre arrangementer, blev det aflyst.

- Men jeg synes, man i den nuværende situation godt kan huske på, hvor vigtigt det er med rent vand og føle sig lidt privilegeret over, hvor godt vi har det på den front her i Danmark, siger Hans-Martin Friis Møller.

Han fortæller desuden, at der er kommet ekstra gang i forberedelsen af nye projekter grundet de mange hjemmearbejdende medarbejdere.

- Meget mødetid er blevet ændret til projekttid. Det betyder, at vi, når vi er kommet over det her, er klar til at sætte gang i en del projekter. Normalt havde vi nok fordelt dem henover året, men vi synes, det er vigtigt også at hjælpe til at sætte hjulene i samfundet i gang igen, når den tid kommer, siger forsyningsdirektøren.