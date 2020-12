For plejecentrene gælder fortsat, at besøg som udgangspunkt skal foregå udendørs. Der kan dog gøres undtagelser i kritiske situationer. Foto: Per Christensen

Kalundborg: Det betyder nedlukningen lokalt

De ældre For plejecentrene gælder fortsat, at besøg som udgangspunkt skal foregå udendørs.

Der kan dog gøres undtagelser i kritiske situationer, ligesom besøg kan foregå indendørs, hvis den besøgende er den nærmeste pårørende til beboeren og registreret på plejecentret som den faste besøgende. Det kan være et familiemedlem eller en (besøgs-)ven. Den person, der bliver den faste besøgende, skal registreres hos plejepersonalet, så det sikres, at der kommer så få forskellige personer for at forebygge corona-virus på plejecentrene.