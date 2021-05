Biblioteksleder Jette Mygind fortæller, at folk har været gode til at aflevere deres bøger. Har man alligevel nogle gamle udlån liggende derhjemme, kan man hele maj aflevere uden at skulle betale gebyr for at overskride afleveringsdatoen. Foto: Anders Ole Olsen

Kalundborg Biblioteker forlænger gebyrfrihed

Under hele nedlukningen har det været muligt både at låne og aflevere bøger gennem et vindue på Kalundborg Bibliotek, og siden den 21. april har det også været muligt igen at komme indenfor på bibliotekerne mod fremvisning af et gyldigt coronapas.

Bibliotekerne valgte under nedlukningen midlertidigt at sløjfe gebyrerne på for sent afleverede bøger, og på Kalundborg Bibliotekers facebook-side lød meldingen den 22. april, at gebyrfriheden ville udløbe den 3. maj. En del personer, der ikke har afleveret deres bøger, står derfor til at skulle betale et gebyr - enkelte har også betalt - men det er en fejl, fortæller biblioteksleder på kalundborg Biblioteker, Jette Mygind:

- Hvis nogen allerede har betalt, kan de tage fat i os med henblik på at få deres penge refunderet. Vi ved, der er mange ting, der er foregået anderledes under nedlukningen, og ingen har helt vidst, hvordan og hvorledes tingene er foregået. Det skal komme folk til gode, og vi vil ikke have, at genåbningen overskygges af bøder.