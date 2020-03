Kalundborg Svane Apotek indfører under Coronakrisen, at kunder kan bestille deres medicin og få bragt den til bilen. Foto: Thomas Rye

Kalundborg Apotek får drive in

Kalundborg - 18. marts 2020

Hvis man under Coronapandemien forsøger at isolere sig selv og undgå unødig kontakt med andre mennesker, men stadig har brug for medicin, så er der nu hjælp at hente.

Kalundborg Svane Apotek har indført en ny ordning, så kunderne kan bestille deres medicin på nettet, og derefter få den bragt ud til deres bil, når de kommer for at hente den.

- Det kan være fordi man er syg, eller det kan være fordi man bare ikke har lyst til at blive udsat for unødvendig kontakt med andre mennesker og dermed udsætte sig selv for smittefare, siger Bettina Ødegaard, der er souschef i Kalundborg Svane Apotek.

Hvis man ønsker at få sin medicin bragt til bilen, så skal man først bestille og betale den på hjemmesiden DinApoteker.dk. Herefter skriver man under kommentarer »To go«, hvorefter man når ens ordre er klar til afhentning vil få oplyst et mobilnummer, som man skal ringe op for at få aftalt de nærmere detaljer.

I forvejen har apotektet også mulighed for at betille medicin direkte til eget hjem. I disse tilfælde vil medicinen blive sendt med posten eller bragt ud af et bud.

- På hjemmesiden har man adgang til at bestille fra vores fulde udvalg, så man kan både vælge det billigste præparat eller vælge en særlig producent, hvis det er det man ønsker. Man kan også både bestille medicin på recept eller håndkøbsmedicin, fortæller Bettina Ødegaard.