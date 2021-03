Foto: Per Christensen

Martin Damm (V): - Tilgangen af nye virksomheder, nye forretninger og uddannelser understøttes også af, at vi i 2020 tjente mange penge på salg af byggegrunde, altså såkaldte anlægsindtægter. Foto: Per Christensen

Kalundborg 50 mio. kroner rigere

Af Bjarne Robdrup

Forretningen Kalundborg fortsætter sin »særstatus« som velhaverkommune målt på region Sjællands niveau. Kalundborg omsatte i 2020 for 3,5 milliarder kroner. Og kom ud af året med et samlet resultat på plus 7000 kroner.

Det er ikke i sig selv så bemærkelsesværdigt. Men reelt er kommunen blevet 50 millioner kroner rigere midt i et corona-år, hvor der blev lempet på såvel anlæg som servicerammerne. Beløbet på 50 millioner kroner er nemlig den sum, Kalundborg har betalt sin gæld ned med, og der er ikke planer om - eller behov for - at optage nye lån.