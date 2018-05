Et af kalkmalerierne i Viskinge Kirkes vestlige hvælving viser Kristi himmelfart. Kalkmalerierne tages nu under fotogen behandling.

Kalkmalerier på auktion

Her vil der fra klokken 18 være et lille traktement med et miniforedrag om kalkmalereier med kirkens kulturmedarbejder og organist Arnth Ravn.

- Det er fantastisk at arbejde med de unge mennesker fra produktionsskolen. Man mærker tydeligt, at skolen er en spændende og nytænkende arbejdsplads, der virkelig nyder at tage hånd om eleverne. Det gør mig glad at opleve sådan et innovativt, kreativt og positivt sted, og derfor har vi også flere ting i støbeskeen sammen, siger medlem af aktivitetsudvalget i Viskinge-Aunsø menighedsråd Pylle Quaade, uden hun dog kan løfte sløret for de nye projekter.