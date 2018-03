Kalkknuser giver blødere lokker

- Her i Føllenslev har vi en kalkprocent på 20-22 procent, og det er forholdsvis højt. Derfor håber vi på, at det nye anlæg giver forbrugerne en bedre oplevelse, siger formand for vandværket Kurt Mortensen.

- Vi har bedt forbrugerne om at svare på et spørgeskema for at være sikre på, at det her fungerer. Foreløbig har vi det på prøve i en måned for at se resultaterne, og er vi ikke tilfredse, så er det aftalt med leverandøren, at det skal pilles ned igen, siger Kurt Mortensen.