Folmer Østergaard var 55 år, da han prøvede at sejle kajak: - Og jeg blev fuldstændig bidt af det, fortæller han.

Kajakklub med foredrag og pølsevogn

Kalundborg - 16. april 2019 kl. 05:57 Af Ulrik Reimann Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Snart 72-årige Folmer Østergaard fra Havnsø taler godt og varmt for kajaksporten. Og han har det ikke kun i munden; han har været med til at starte kajakklubber og afdelinger flere steder i landet - Nibe, Rømø, Løgstør samt Havnsø og Røsnæs.

- Lige nu er det Havnsø Kajakklubs tilbud om familiekajak, der er i fokus. Her har vi kajakker til store og små, som skal på tur og få nye og gode oplevelser sammen hele familien på vandet. Men først skal de have instruktion, og her vil vi tage børn og voksne for sig. Begge hold vil blive instrueret af uddannede og certificerede instruktører, fortæller Folmer Østergaard.

Han var 55 år, da han besluttede, at der skulle ske noget nyt, og han uddannede sig til friluftsvejleder med speciale i havkajak - og blev fuldstændig bidt af at sejle kajak.

- Vandet, naturen, fuglene, lydene... det er en totaloplevelse og sundt for krop og sjæl. Det er også noget, som alle har mulighed for at gøre, og det er noget, som jeg meget gerne vil være med til at give videre til andre mennesker. Så mange som muligt. Kontingentet er ikke højt, og man kan låne udstyr, fortæller den erfarne igangsætter og instruktør, som især er interesseret i at få sænket gennemsnitsalderen i kajakklubben i Havnsø fra de nuværende 50-55 år.

Klubben har også SUP-udstyr (stand up paddle) og er ved at skaffe mere grej til denne form for sejlads.

Skærtorsdag den 18. april er der møde ved sejlklubben i Havnsø fra klokken 11 til 14 om en ny aktivitet i kajak-afdelingen. Der er også to foredrag fra klokken 14, og så er der i øvrigt bestilt en pølsevogn.

En stor passion

Jacqueline Landau fortæller i sit fordrag om sin tid som instruktør for ungdoms kajak i Kerteminde kajakklub og om sin glæde ved at ro i kajak rundt om i verden så som Wales, Irland, Argentina og nu snart Canada.

Per Michael Jensen fortæller i sit foredrag »Danmark Rundt i havkajak« om sin store passion for at ro i kajak, og hvad det har betydet rent menneskeligt, og han vil også gennemgå sin tilgang til sikkerhed og give gode råd om udstyr og planlægning.

I Havnsø er der omkring 60 aktive i kajak-afdelingen, mens der er omkring 40 i Røsnæs Kajakklub.

På Røsnæs var Folmer Østergaard også med til at arrangere et flot yoga-event i 2018, hvor udøverne lavede øvelser på surf­boards.

Folmer Østergaard er erfaren som instruktør, men har tænkt sig at drosle ned, fordi nu har de lokale kajakklkubber både solide grundlag og nok uddannede instruktører til at tage over.

- Jeg vil selvfølgelig fortsætte som aktiv og vil være med på fælles ture og ture med turister, der kommer til Havnsø, fortæller Folmer Østergaard.