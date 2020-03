Kageorgiet er blevet udsat

RøsNetVærk har planlagt endnu et kageorgie i Røsnæs Forsamlingshus, men corona udsætter søndagens arrangement.

*

RøsNetVærk ville gerne - for tredje gang - invitere til endnu et kageorgie i Røsnæs Forsamlingshus, og arrangementet var planlagt til søndag 15. marts klokken 15. Men den kagefest, som RøsNetVærk vurderede til at være Sjællands største kagebord, bliver ikke til noget.