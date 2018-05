Kaffe og kampdag for den nye generation

- Vi synes, det her en rigtig god måde at introducere de unge for det arbejdsmarked, de skal ud på på et tidspunkt. Man kan sige, det er en slags dannelsesrejse i solidaritet, sammenhold og vigtigheden i at organisere sig, siger Johnny Lindahl, der står i spidsen for skolens smedje og samtidig er tillidsrepræsentant for produktionsskolen.

- Det skader ikke, at eleverne allerede nu bliver opmærksomme på de faglige forbund, og det er især væsentligt i de her tider - det har vi jo lige oplevet på tætteste hold i ok-forhandlingerne - for ellers bliver man løbet over ende af systemet. Det er sundt at få en forsmag på noget, der er kæmpet for i mange, mange år, og som vi fortsat skal kæmpe for at bevare, siger Johnny Lindahl.