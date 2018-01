Kærligheden - bogstaveligt talt

I musikforestillingen tager Oulund afsæt i interviews med lokale borgere og mikser dem med stærke sangtekster fra det store kærligheds-musikalske bagkatalog, blandt andet John Mogensens kendte ballade. Ud over »Nina, kære Nina« vil publikum høre sange som »I dit korte liv«, Beatles' »Something«, Joni Michells »Both Sides Now«, Stevie Wonders »Lately« og Paul Simons »Still Crazy After All These Years«.

- Jeg har talt med folk om deres første store kærlighed. Om at miste sin elskede. Om at møde kærligheden igen i en sen alder. Om at fravælge den. For er kærlighed kun tosomheden? Kan man ikke have rigeligt i kærligheden til børn og børnebørn? Et er sikkert - kærligheden er det grundstof, der får os til at fortsætte, og får hjertet til at slå, siger Mei Oulund.