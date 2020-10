Kæntrede og svømmede 1.000 meter til land

To tyskere på henholdsvis 57 og 19 år kæntrede mandag eftermiddag under en sejltur med en kano i Nekseløbugten. Klokken 14.36 modtog myndighederne alarmopkaldet, hvorefter forsvarets redningstjeneste sendte en helikopter til stedet mens også politi og Vestsjællands Brandvæsen bistod med redningsaktionen.

Mens eftersøgningen stod på, blev der fundet to redningsveste flydende i vandet, men i første omgang fandt de ingen spor efter de to mænd.

Omkring klokken 15.08 fik politiet kontakt med de to tyskere. Parret var faldet i vandet omkring tusinde meter fra land, og havde selv taget redningsvestene af, for bedre at kunne svømme. Begge mænd havde det godt, og redningsaktionen blev indstillet.