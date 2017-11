Se billedserie Jesper Krogh Larsen (tv.) og Ken »Bum« Sørensen glæder sig over, at det store træ ikke har ødelagt noget. Foto: Søren Kloster Sørensen

Kæmpetræ måtte bøje sig for blæsten

Kalundborg - 18. november 2017 kl. 18:32

I blæsevejret torsdag aften faldt en af de rigtig store poppeltræer i Illerup.

Det godt 35 meter høje poppeltræ, der oprindeligt blev plantet for at markere skellet mellem matriklerne på Illerup Sand, gav omkring klokken 22.30 op over for vinden, som den igennem mere end hundrede år havde haft som fast følgesvend.

- Jeg sad indenfor med knitren fra brændeovnen og musik i ørerne, og pludselig kunne jeg høre nogle høje lyde udenfor. Den første tanke i mit hoved var, at nogen var i gang med at stjæle mit brænde, så jeg hev propperne ud af ørerne og fór ud kun i underrør - og så lå træet der bare, husker Ken »Bum« Sørensen, der er nærmeste nabo til den nu væltede gigant.

Til alt held blev hverken huse, dyr eller mennesker ramt, da stammen lagde sig, og det glæder i den grad naboerne omkring træet.

- Hver gang det har stormet, så har jeg været lidt urolig og tænkt »bare det nu bliver stående«. Jeg er bare helt vildt glad for, at det ikke væltede ned og ødelagde naboernes huse, siger Jesper Krogh Larsen, som ejer jorden, hvorpå træet stod.

Poppeltræet har ofte været genstand for diskussion. Jesper Krogh Larsen har selv forsøgt at få det fredet, mens en tidligere nabo ivrigt har forsøgt at få medhold til at fælde det. Nu klarede naturen det selv.

- Jeg må sige, at det virkelig er underligt, det ikke står og tårner op mere. Det er ligesom om, der mangler noget, når jeg kigger ud af køkkenvinduet. Omvendt må man sige, at det har givet meget mere luft og aftensol til husene omkring, siger han.

Poppeltræet bliver i hvert fald liggende de næste par uger, inden der sker noget med det, men Jesper Krogh Larsen har et håb om, at nogen kan bruge det til et eller andet.

- Det er jo et træ med en lang og spændende historie, så det er næsten synd, hvis det bare skal saves op. Jeg håber, at nogen kan bruge det til noget. Hvis for eksempel en zoologisk have kan bruge det som klatretræ til dyrene, så ville det jo være perfekt, siger han.