Kalundborg Kommune plejer at være hurtig, når borgere melder om huller i vejene. Det er ikke sket på Klintedalsvej, og forklaringen er, at det er en privat fællesvej.

Kæmpestore huller i privat fællesvej

Kalundborg - 21. marts 2018 kl. 07:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kalundborg Kommune har modtaget flere klager over, at Klintedalsvej - især på strækningen ned til Strandhotel Røsnæs og Restaurant Næs - har så store huller, at det er farligt.

Nordvestnyt er bekendt med et tilfælde, hvor en mandlig cyklist røg i et hul og fløj ud over styret og blev alvorligt kvæstet. Hullerne er så store, at også bilister risikerer skader på bilerne, hvis de ikke ser hullerne i tide og undgår dem.

Nordvestnyt kontaktede formand for udvalget for teknik og miljø, Jakob Beck Jensen (V), der mente, at det måtte være en privat fællesvej. Det tjekkede han og vendte tilbage kort efter med svaret:

- Vejen er en privat fællesvej, så det er ikke noget, kommunen kan tage sig af. Det er de ejendomme, der ligger der, som skal klare problemet med vejhullerne, oplyste udvalgsformanden.

Dét har man nu også fundet ud af på Restaurant Næs, oplyser Ulrika Mårtensson, der er kommunikations- og marketingchef, og hun vil gå videre med sagen for at finde en løsning.

ur