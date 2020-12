Se billedserie Amfiscenen Gryden på Møllebakken er ved at blive renoveret. Siddetrinnene skulle gerne være færdige inden jul. Hele projektet med belysning og asfaltering er færdigt til maj 2021. Foto: Eva Lyng Johansen

Kæmpe makeover af amfiscene

Kalundborg - 08. december 2020 kl. 16:30 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

De ­seneste fem år har Kalundborg Amatør Teater (KAT) haft renovering af amfiscenen Gryden højt på ønskesedlen, og formand Jakob Hedeboe er derfor også vældig glad for at anlægsarbejdet nu er i gang.

- Kommunens folk har været flinke til at tage os med på råd, og vi har haft en god dialog, siger formanden.

De gamle trin var slidte og skæve, så Gryden var ikke et godt sted for ældre og gangbesværede. Kommunalbestyrelsen har sat 1,2 millioner kroner af til at renovere amfiområdet på Møllebakken.

Faktisk kan KAT takke coronakrisen for, at projektet blev sat i gang i 2020, da kommunalbestyrelsen i sommer besluttede at fremrykke en række anlægsaktiviteter for at understøtte aktiviteten i den private sektor.

Det er virksomheden Malmos, som står for anlægsarbejdet, som koster 600.000 kroner eksklusiv moms.

- De nye trin laves dybere, så der bliver bedre plads til at passere hinanden og en bedre siddehøjde. Derudover bliver der også plads til at opsætte stole på trinene, siger Birgitte Kofod Møller, landskabsarkitekt, Kalundborg Kommune.

Der skal etableres en trappe midt for, så det bliver lettere at komme op til siddetrinene. Trappen bliver placeret lidt asymmetrisk for centrum for at bevare den gamle kastanje midt i teatret.

Bag den øverste række siddetrin skal der plantes en ny række lindetræer, der med tiden kan bidrage til læ og tørvejr.

Udover Gryden, skal stierne på Møllebakken også ordnes. Her vil man bruge asfalt med grusfarvede sten i toplaget, der dels gør stierne mere skridsikre i det bakkede terræn, dels minder om det udtryk, som de oprindelige grusstier har haft i parken.

Der skal også laves mere belysning på Møllebakken, nemlig på stien fra Møllestræde, samt fra den eksisterende belyste nord-sydgående sti til amfiscenen.

Det samlede arbejde forventes færdigt maj 2021.

Til august skal KAT's musical Hodja fra Pjort løbe af stablen på den nye amfiscene med de nye og forhåbentlig bedre siddepladser.