Se billedserie Slagtermester Jonas Kristensen med nogle af de billetter, der give adgang til den store Rock?er-Meny buffet, som er klar torsdag 8. august, lige inden festivalen bliver sat i gang. Foto: Charlotte Koefoed

Kæmpe festtelt med Meny-mad, cocktails og underholdning

Kalundborg - 30. juli 2019 kl. 07:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et festtelt på lidt over 1500 kvadratmeter kommer til at danne rammen for masser af festtstemte mennesker, når Kalundborg Rock'er fra 8. til 10. august.

- Det er et gigantisk telt med 12,5 meter høje master og langt det største nogensinde på Kalundborg Rock'er, fortæller slagtermester Jonas Kristensen, Meny, som i øjeblikket også er teltchef. Men det er 20. år, festivalen bliver arrangeret, så noget ekstra skal der jo gøres. Og det bliver der.

Foreningerne bag Kalundborg Rock'er og Meny er gået sammen om at leje teltet, der står klar en uge, før det går løs.

- Ja, vi har brug for de efterfølgende dage til at indrette teltet, som kommer til at indeholde en stor restaurantsdel, hvor vi serverer mad fra Meny. Mad som vi laver i et nyindrettet telt, som forbindes med det store festtelt. Alt mad bliver lavet på stedet. Det handler om bl.a. fish & chips, den meget populære oksefilet sous vide med bl.a. bagt kartoffel og sommersalat, luksus smørrebrød, en lækker tapasplatte samt som noget nyt: hjemmelavet pizza, hvor der bliver tre at vælge imellem. Og vi laver naturligvis også en børnemenu, fortæller Jonas Kristensen.

Der er også tænkt på børnene i Menys store cocktailbar i festteltet, hvor de kan vælge imellem fire drinks - bl.a. et »jordbærdrøn« og en »frugtig fætter«.

- Bartendere sørger også for de voksne, der kan vælge imellem 14 drinks, der er mikset af medarbejdere, som virkelig har forstand på den slags, lover teltchef Jonas Kristensen.

I cocktailbaren er der også salg af cocktails fra Nohrlund, der kendt for deres økologiske cocktails.

Kaffetørsten kan let melde sig under en festival, og i det store festtelt er der også gjort plads til en stor kaffebod fra Lavazza samt et område med bl.a. gårdhave, der er forbeholdt de gæster, der har betalt for VIP-behandling.

Nu skal det hele jo ikke udelukkende handle om at spise og drikke. Kalundborg Rock'er har naturligvis også sørget for musikalsk underholdning i festteltet, når der ikke er kunstnere på scenen på pladsen. Michael Hjort, Leo Adolph fra Karl Herman's Trio, Emil Bendixen samt DJ Henrik Andersen spiller på festteltscenen.

Det er også på denne scene, der er børneunderholdning lørdag formiddag med Sigurd Barret samt Jeppe og Jazzhyænerne - et show der laves i samarbejde med Den 8. Himmel. For at adskille de spisende gæster lidt fra scenen, så bliver der etableret en plante-afskærmning op til sceneområdet.

Allerede torsdag den 8. august går det løs i teltet med en stor Rock'er-Meny buffet, hvor der bliver gjort plads til 700 spisende gæster fra kl. 17-19.

- Her byder vi på bl.a. to slags fisk, fire slags kød, kartofler, saucer, brød fra RUG og druer med brie. Og vi har stadig nogle billetter til salg her i Meny, fortæller Jonas Kristensen.

Pressetalsmand Johnny Elmelund fra Kalundborg Rock'er forventer mere end 5000 gæster denne torsdag, hvor borgmester Martin Damm åbner festlighederne med en tale fra scenen kl. 18.45, inden han giver plads til bandet Staying Alive, der spiller Bee Gees-numre som opvarmning til aftenens hovednavn Arrival from Sweden. Bandet blev grundlagt i 1995 i Gøteborg og blev meget hurtigt et af verdens mest populære og bedst sælgende ABBA show bands. Bandet har tourneret i 50 lande og har optrådt i adskillige TV og radio shows rundt i hele verden.

Når der er spist buffet torsdag, så bliver der møbleret om i teltet, så der bliver omkring 500 siddepladser, og det vil der være resten af årets Kalundborg Rock'er.

- Det er klart det største set-up, jeg har været med til hos Meny, og det ville helle ikke kunne lade sig gøre, hvis ikke vi havde så mange frivillige hjælpere.

Dem har vi næsten 90 af. Det er kompetente medarbejdere fra Meny, venner af Meny og private venner, der giver en hjælpende hånd med, hvilket vi er meget taknemmelige for.

- Det er fjerde år, jeg er med, og sidste år kørte det virkelig på skinner. Jeg glæder mig. Der er ro i maven, og samtidig er jeg da lidt spændt, fortæller Jonas Kristensen .