Kunekune-smågrisene, som nu er landet i Birkegårdens Haver. Der er under 100 kunekune-grise i Danmark.

Kælne små grise er et sommerhit i haverne

Børnedagene i Birkegårdens Haver er i fuld gang. 11 Børnedage i alt er spredt hen over sommerferien med sjove familieaktiviteter for både store og små. En sommer med søde dyr, smukke haver og masser af plads.

Coronasikkert

Vi har beholdt de fleste af de populære aktiviteter fra de andre år og gjort dem så coronasikre, som vi kan. Det vil sige et program med familieskattejagt, bueskydning, perlefiskeri, ATV-kørsel, ansigtsmaling, fiskefodring og æselridning. Dog har vi måtte tage dyrefodring og snobrød af programmet pga. corona. De fleste aktiviteter er gratis, når indgangen er betalt, der opkræves dog et mindre beløb for æselridning, ansigtsmaling og ATV-kørsel.