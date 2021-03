Kåret til Danmarks Bedste Badehotel

Årets afstemning fandt sted mellem 15. februar og 2. marts, hvor over 10.000 danskere stemte på deres favorithotel. Det blev en tæt kamp til det sidste mellem Strandhotel Røsnæs og Knudhule, vinderen fra 2019. I sidste ende trak det sjællandske bud fra Kalundborg dog de fleste stemmer. Alt i alt fik 12 af badehotellerne over de 250 stemmer, som giver en nål på OpdagDanmark kortet over landets bedste oplevelser.