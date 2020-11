Se billedserie Niels Mads Nielsen, direktør for Dansk Plejeteknik, som er blevet kåret som den meste innovative læreplads i Danmark.Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Kåret som mest innovative læreplads i Danmark takket været lærling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kåret som mest innovative læreplads i Danmark takket været lærling

Kalundborg - 19. november 2020 kl. 15:38 Af Eva Lyng Johansen Kontakt redaktionen

Da Kevin Frost Andersen fra ZBC foreslog sin læreplads at bruge 3d-print til at fremstille reservedele og specialværktøj, støttede virksomheden ham i at forfølge projektet.

Den indsats har Dansk Plejeteknik i Høng nu fået en flot førsteplads for i den landsdækkende konkurrence Årets Innovative Læreplads 2020.

De store smil var fremme hos Dansk Plejeteknik i Høng, da de i går blev kåret til Årets Innovative Læreplads i den landsdækkende konkurrence.

- Vi er meget stolte over prisen, som jo også er en stor anerkendelse af kollegerne her i virksomheden. For de er dygtige til at tage imod eleverne og skabe nogle rammer, hvor innovation kan få lov at leve, siger Niels Mads Nielsen, der er direktør i Dansk Plejeteknik.

Det var Kevin Frost Rasmussen, der er ved at uddanne sig til datatekniker på ZBC, som indstillede sin læreplads til den prestigefyldte titel.

Baggrunden var den støtte og opbakning han fik, da han foreslog, at virksomheden skulle bruge 3d-printere til at fremstille specialværktøj og reservedele. En ide, der var så god, at 3d-print nu er en fast bestanddel i virksomheden, og som gør at Dansk Plejeteknik nu kan tilbyde deres kunder både hurtigere og billigere løsninger.

- Jeg er rigtig glad for, at Dansk Plejeteknik får den anerkendelse, for de gør en stor indsats for os elever. Det er dejligt at have en læreplads, som ser muligheder i de ideer, vi kommer med, siger Kevin Frost Andersen.

Mere innovativ kultur

Og innovation og iderigdom har faktisk aldrig haft bedre kår i virksomheden end nu, fortæller direktør Niels Mads Nielsen:

- Efter at Kevin er lykkes med projektet med 3d-print, er der kommet en mere innovativ ånd og kultur. Flere kolleger er begyndt at byde ind med nye ideer, så det at Kevin er startet herude, har betydet rigtig meget.

I alt var der udvalgt tre finalister i konkurrencen.

De to andre var Plejecentret Nygårdsvej i Næstved, som sosu-eleven Rikke Andersen, der også er fra ZBC, havde indstillet til prisen samt Jyllandsakvariet.

Det er Fonden for Entreprenørskab og Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne, der står bag prisen, som også er støttet af Nordea-Fonden.