Jydsk Færgefart A/S

Bestyrelserne fra færgeselskaberne Grenå Hundested Færgefart A/S og Juelsminde Kalundborg Linien A/S, som i mange år havde haft et udmærket driftsamarbejde, besluttede at sammenlægge de to selskaber, og det nye selskab kom fra den 1. januar 1970 til at hedde Jydsk Færgefart A/S. Samtidig med sammenlægningen fik det nye selskab nyt logo og færgerne fik nyt »JF« skorstensmærke.