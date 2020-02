Den del af rute 225, der skal renoveres løber lidt over to kilometer fra Bromølle Kro/Kattrupvej, hvor Holbæk Kommune bliver til Kalundborg Kommune, og ned til Kongevej. Foto: Martin Stokkebro Moestrup

Jyderupvej skal gøres for 3,6 millioner bredere

Når man kører ad rute 225 (Jyderupvej) i nordlig retning mod Jyderup og passerer Kongevej lige efter Sønderød, kan man ikke undgå at lægge mærke til, at vejen snævrer ind. Det bruger Kalundborg Kommune nu 3,6 millioner kroner på at lave om på.

Beløbet dækker over en renovering af strækningen, der strækker sig lidt over to kilometer fra kommunegrænsen ved Bromølle Kro/Kattrupvej og ned til Kongevej. Vejen er smal, og det samme er vejkanterne, hvilket nærværende journalist erfarede, da han skulle ud og tage billeder og måtte parkere sin bil i vejkanten i noget, der lignede en 45 graders hældning. Det er netop den smalle vej og manglende sidestøtte fra rabatten, der gør, at vejstykket bliver hårdt belastet af især tunge køretøjer.