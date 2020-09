Juvi er klar til ny sæson

- Jeg synes selv, at vi har fået sammensat et rigtig spændende program, der både byder på gensyn med kendte ansigter og på helt nye overraskelser. Her i efteråret får vi for eksempel besøg af tre bands, der ikke tidligere har spillet i Kalundborg, fortæller Richard Poulsen, der er daglig leder af Juvi.