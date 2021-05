Se billedserie Flypersonalet - skolens lærere - på den fiktive jumbo jet havde travlt med at tjekke og kontrollere de flyrejsende før afgang.

Jumbo-jet og Oscar-fest blev sjov erstatningsrejse

Kalundborg - 10. maj 2021 kl. 17:30 Kontakt redaktionen

Af Bjarne Robdrup

Det kan godt være, at en tur i en simultan-jumbo ikke er helt det samme som at være der selv - og måske en rigtig rejseoplevelse i selskab med vennerne et sted i udlandet overgår en hjemmelavet Oscar-fest. Men det kan sagtens blive både lærerigt og sjovt. Det oplevede 100 elever fra Vestsjællands Idrætsefterskole ved Vinde Helsinge i weekenden.

- I en tid, hvor udlandsrejser er blevet et no-go, har idrætsefterskolens elever fundet en alternativ måde at komme på weekendtur over Atlanten, som forstander Lars Mogensen udtrykker det.

Fredag aften samledes de 100 elever med hver sit Boarding Pass i hånden i den ene af skolens haller. Her blev de ved indgangen lukket ind gennem security, hvorefter de skulle aflevere mobiler inden tjek af billetter.

- I hallen befandt sig (med lidt fantasi) en jumbo jet, med destination Los Angeles. Lærere udklædt om piloter, stewardesser eller security fik hurtigt alle passagerer på deres respektive pladser, og efter den obligatoriske sikkerhedsprocedure var det tid til take-off, fortæller Lars Mogensen.

Bruce Willis tog imod

15 minutters flyvning med en enkelt omgang voldsom turbulens senere landede flyet sikkert i Los Angeles lufthavn, hvor en lang række kendisser tog imod - med videohilsener fra blandt andre Bruce Willis, Ole Henriksen og figurer fra kendte Disney og Pixarfilm. Vi har lovet ikke at røbe, at det var lærere, der stod bag videoerne...

Velankommet til Hollywood forklarede den kendte instruktør Steffen Spilleberg derefter eleverne om weekendens tema: Oscar:

- Alle elever brugte lørdagen på enten at indspille en scene fra en kendt film, eller at gøre sig klar til en liveperformance lørdag aften under det store Oscarshow, fortsætter Lars Mogensen.

I alt 14 film og performances rullede ud over scene og lærred til stor fornøjelse for det oplagte publikum - som jo naturligvis var eleverne selv - mens Oscarjuryen (lærerne) voterede flittigt, før de kunne nominere og senere uddele Oscars i syv kategorier.

Som et ekstra pift på mange flotte optrædener afsluttedes Oscarshowet med en særlig Award-gæst, idet Anders Lilleøre var indbudt til at optræde med sit trylleshow, mixet med psykologisk manipulation og standupkomik.