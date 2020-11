Juletravlhed i Birkegårdens Haver

Lørdag eftermiddag var der travlhed i Birkegårdens Haver. Medarbejdere stod klar og dirigerede de mange gæster på plads på parkeringspladsen, havernes café var suppleret med et lille køkken i Juleladen og en pølsevogn ude i gården, og i køkkenet kæmpede indehaver Merry Sørensen en brav kamp for at nå at lave slikposer nok til de mange besøgende børn.