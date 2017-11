Juletræstænding med trængsel

I Høng fik borgmester Martin Damm tændt byens juletræ og hilst på de mange borgere, der havde valgt at være med, da træet skulle tændes. Efter juletræet var blevet tændt, trak folk ind i Høng Centret og her havde søskendeparret Villads og Tilde Saltbæk svært ved at lade de flotte pakker under centret store træ være, mens Sparekasse Sjælland skænkede gløgg til alle og julemanden havde travlt med at dele en utrolig masse godteposer ud. Derefter gav Second Venue en stemningsfuld julekoncert på centertorvet.