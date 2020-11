Juletræet og de nye julelys tændes på Facebook

- Det er for at undgå yderligere corona-smittespredning i Kalundborg, at vi åbner julen på denne meget anderledes måde, hvor vi livestreemer julemandens opgaver med at tænde juletræ og den nye flotte julebelysning i Kalundborg fredag den 20. november et sted mellem klokken 18 og 24 - på et børnevenligt tidspunkt, tør Mei Kanstrup, aktivitetskoordinator i Vores Kalundborg godt afsløre.