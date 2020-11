Juletræ og ny julebelysning: Denne dag bliver det tændt

- Vi vil ikke sætte et bestemt tidspunkt på, da folk så vil samles og det vil vi gerne undgå. Derudover laver vi en kort video, hvor vi forhåbentligt kan få optagelse af julelyset, der bliver pakket og gjort klar til at blive sendt til Kalundborg. Dernæst vil vi også filme tænding af selve juletræet og det nye julelys. Denne lille video vil vi vise på Vores Kalundborgs Facebook side lørdag den 21. november, oplyser Mei Kanstrup, der er aktivitetskoordinator i Vores Kalundborg.

Under normale omstændigheder skulle Julemanden tænde Kalundborgs juletræ foran et fyldt Klostertorv efter han var steget ud af sin kane for at mødes med julemor og krammet en masse børn på torvet, der normalt er kulsort af mennesker. Men sådan kan det naturligvis ikke blive i år, hvor der heller ikke er udsigt til korsang fra Musisk Skole.