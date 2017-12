Se billedserie Bettina Bjarndahl er en af Kalundborg Kommunes nye tilflyttere. Sammen med sin lille familie er hun flyttet tilbage til kommunen for at bo hos svigermor i Bjergsted, inden familien til foråret sejler på langfart i Middelhavet. Foto: Søren Kloster Sørensen

Julesjov for tilflyttere

Kalundborg - 07. december 2017 kl. 21:10 Af Søren Kloster Sørensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bosætningsteamet i Kalundborg Kommune havde torsdag aften arrangeret julecafé for kommunens nye tilflyttere med både gløgg og æbleskiver, juleklip og underholdning fra komiker Sebastian Dorset.

Det tilbud havde 100 mennesker - unge som ældre - benyttet sig af, og undervejs kunne tilflytterne også høre mere om de kulturelle tilbud fra kulturformidler Anders Greis, der også stemte sin guitar for at spille »Søren Banjomus«.

- Det er tredje år vi holder julecafé, og det er simpelthen en del af velkomsten. I bosætningsteamet arbejder vi jo både på at tiltrække nye borgere, men også at fastholde dem, der er kommet hertil. Det er busturene rundt i kommunen og julecaféen en stor del af, siger udviklingskonsulent Susanne Brix, der glædede sig over det fine fremmøde.

- Det er dejligt at se, at folk snakker sammen på kryds og tværs. At sidde over et julehjerte er en god måde at begynde snakken mellem mennesker, der ikke kender hinanden, siger udviklingskonsulenten.

Juleklipperiet kunne man så passende tage med hjem og hænge op på juletræet om et par uger.

Det havde komiker Sebastian Dorset dog ikke tænkt sig.

- Nej, jeg er virkelig elendig til at klippe-klistre. Som dreng var jeg en hel dag om at lave en meget kort og grim guirlande, der kun var i to forskellige farver. Min mor synes nu, den skulle op at hænge på juletræet alligevel, så det kom den. Min styrke ligger nok mere i musetrapperne, siger han.