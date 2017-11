35 glade unger fra 0. a og 0. b på Høng Skole var forbi Høng Centret onsdag for at synge fire festlige julesange. Foto: Charlotte Koefoed

Julesange for fuld hals

Børnehaveklasserne på Høng Skole er sangglade. Så glade, at de gerne går ud og synger for andre. Onsdag formiddag var de derfor et smut i Høng Centret for at synge fire glade julesange, som de havde lært udenad.