Julepynten revet væk - pelsene hænger der stadig

I Kirkens Korshær på Stejlhøj i Kalundborg har julehumøret været højt i allerede nogle uger. Genbrugsbutikken havde nemlig 22 kasser med julepynt, og alt den pynt ville man gerne have solgt ud af. Og det lykkedes. Der er kun lidt pynt fra de mange kasser tilbage.

- Ja julehandlen går godt her, fortæller daglig leder af butikken, Peter S. Christensen.

Han glæder sig ekstra meget i denne juletid, idet butikken er på vej mod et redkordår. Peter S. Christensen forventer, at når året er gået, så vil man kunne sende omkring 550.000 kroner ind til hovedkontoret til hjælp til blandt andre hjemløse og psykisk ustabile personer.

Butikschefen mener, at rekorden måske hænger sammen med, at mange af de store loppemarkeder er aflyst i år, og så har mange af kunderne søgt til Korshærs butik, hvor man også kan gøre mange mange gode handler.

- Ja, vi kan godt mærke, at omsætningen stiger op til jul, og de penge vi tabte i forbindelse med de otte uger butikken var lukket i foråret på grund af coronaen, de er hentet ind og mere til, lyder det glade budskab, inden Peter S. Christensen haster hen til kassen for at ekspedere endnu en kunde.