Vilhelm Rosendal er klar til at tage imod alle julekunderne - også dem der har brug for pyntegrønt. Fotos: Jørn Nymand

Julen blomstrer i Havecentret

Han har travlt med at få lagt det store udvalg af pyntegrønt klar. Og der er meget at vælge imellem, så chancen for at skabe noget flot er bestemt til stede - buksbom, kristtjørn, silkefyr, cypres og meget andet pyntegrønt ligger klar og venter på at de kreative hænder tager fat og udnytter mulighederne.