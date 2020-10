Et sådan mylder af mennesker vil ikke være forsvarligt i 2020. Derfor har Vores Kalundborg besluttet at aflyse det traditionelle julemandsoptog gennem Kordilgade. Foto: Eva Lyng Johansen

Julemandsoptog aflyst på grund af coronakrise

Vores Kalundborg har taget konsekvensen af den igangværende coronaepidemi, og har besluttet sig for at aflyse det traditionelle julemandsoptog gennem Kordilgade i forbindelse med juletræstændingen.

- Men vi bliver nød til at se i øjnene, at det bliver en anerledes jul i år, siger Mei Kanstrup.

- Vi skal undgå de sammenstimlinger, som vi normalt kender fra Black Friday. Vi vil fra erhvervsforeningen ikke gå ind og styre hvordan de enkelt medlemmer vil gribe Black Friday an. Jeg ved nogen kæder planlægger at fordele Black Friday over flere dage, mens andre vil holde det på en enkelt dag. Vi fraråder dem dog kraftigt fra at holde timetilbud, siger Mei Kanstrup.