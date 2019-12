Se billedserie Det blev en våd fornøjelse at deltage i søndagens forsøg på a genoplive de tidligere så populære julemandsløb i Kalundborg. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Julemandsløb var ikke for hønisser

Kalundborg - 15. december 2019 kl. 12:53 Af Thomas Rye Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kravlenisser og hønisser holdt sig indendørs under søndagens kolde regn- og blæsevejr, så det var kun Kalundborgs allermest hårdføre nisser der var med, da Tryghed og Trivsel søndag formiddag forsøgte at genoplive det tidligere så populære julemandsløb.

Kalundborg: Tryghed og Trivsels forsøg på at vække 5 Tårns Motions gamle julemandsløb til live, fik ikke helt det forløb som arrangørerne havde håbet på.

Kraftig regn og blæst fik de fleste af Kalundborgs nisser til at holde sig indendørs i varmen, og kun en lille gruppe på en ti stykke mødte søndag formiddag op ved festlokalet på Klosterparkvej 135.

- Vejret var faktisk udemærket fra morgenstunden, men da vi begyndte at stille op og gøre klar til løbet, så begyndte regnen at falde, og den er bare blevet ved lige siden, fortalte Mette Lynge Nielsen, der er boligsocial medarbejder i Tryghed og Trivsel.

De fleste af de mange kasser med julemandskostumer, som stod parat under halvtaget udenfor festlokalet forblev således uåbnede, men arrangørerne tog dog oplevelsen med oprejst pande og højt humør, og såvel opvarmning som løb blev gennemført som planlagt, inden de deltagende nisser mødtes tilbage i festlokalet for at få varmen og lidt godt at spise og drikke.

Søndagens julemandsløb var det andet i en række af løb som det boligsociale projekt Tryghed og Trivsel har sat sig for at arrangere i dette og det kommende år. Det første var et »familieløb« og blev holdt i oktober. Og søndagens oplevelse var ikke nok til at ødelægge arrangørernes julehumør.

- Vejret er der ingen der er herre over. Vi planlægger at holde et løb cirka en gang i kvartalet, og den plan holder vi fast i, fortæller Mette Lynge Nielsen og fortsætter:

- Hvert løb får sit eget tema, men alle løb er beregnet til at hele familien skal kunne være med. Det handler om at skabe noget fællesskab, få noget sundhed ind i hverdagen og skabe noget opmærksomhed på, at Klosterparkvej er et godt sted at være,

Projekt Tryghed og Trivsel er et boligsocialt projekt, der handler om at hjælpe beboerne til at trives og føle tryghed, der hvor de bor.

Det boligsociale projekt er for alle beboere i Sct. Olaiparken, Klosterparken, Absalonparken, Rosenhaven, Munkesøparken og Cæcilieparken.