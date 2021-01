Julekort skal sætte fokus på Røsnæs

Traditionen med at sende julekort er måske ikke så populær, som den var engang, men denne jul modtog i hvert fald samtlige medlemmer af Folketinget mindst et julekort hver.

- Vores formål er at skabe så meget opmærksomhed som muligt omkring vores sag, og vi vil naturligvis særligt gerne have folketingsmedlemmerne i tale, fortæller Morten Lomholdt fra foreningen.

Foreningen blev stiftet i 2018 for at arbejde mod, at den planlagte Kattegatforbindelse ender i en motorvej ned over Røsnæs-halvøen.