Julehjælp på vej til familier i Nyvangs Sogn

Omkring 3.000 sognebørn hører til Nyvangs Sogn i Kalundborg Kommune, og ikke alle har det lige nemt op til jul med at få pengene til at slå til.

Nu er Nyvangskirken imidlertid parat til at give en hjælpende hånd til 40 familier, og det sker i samarbejde med Meny. Her var købmand Peter Egebæk hurtig til at sige ja, da forespørgslen kom.