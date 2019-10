Se billedserie De samarbejdende partnere om julehjælpen er fra venstre direktør Keld Haapanen, Kalundborg Brugsforening, varehuschef Kirsti Thygesen samt Svend Olesen fra Lions Kalundborg og Lions præsident Fleming Larsen. De gavmilde Kvickly-kunderne spiller også en stor rolle. Foto: Jørn Nymand

Julehjælp fra Kvickly og Lions for femte år i træk

Kalundborg - 29. oktober 2019 kl. 11:58

Kvickly i Kalundborg og Lions har sammen et koncept, der fungerer.

Og det bakkes flot af kunderne i varehuset. Det drejer sig om den årlige julehjælp til trængte familier i Kalundborg Kommune, som de to partnere - Kvickly og Lions - i år tilbyder for femte år i træk.

I aften kan de mange gavmilde Kvickly-kunder tage hul årets julehjælp, når salget af taloner begynder samtidig med at der holdes Gourmetaften i aften 29. oktober, hvor man kan ved 40 stande kan smage og sanse et utal af lækkerier og specialiteter i Kvickly.

- Allerede lige efter sommerferien begynder de første og spørge, om det igen i år bliver muligt at søge julehjælp, så vi ved, at det er noget, der er er vigtigt. Og heldigvis er det noget, som vores kunder i den grad bakker op omkring, fortæller direktør Keld Haapanen, Kalundborg Brugsforening.

Kunderne kan igen hjælpe ved at tage en talon fra den kendte tavle, der er sat op i Kvickly, og herfra kan man vælge om man vil give 125 kr. til en and, 100 kr. til en steg, tilbehør til steg og and til 150 kr., juleguf for 125 kr., eller man kan donere 150 kr. til legetøj.

Vi gør det gerne

- Vi tjener ikke noget på varerne, som vi donerer til indkøbspris, men det gør vi gerne, ligesom vi står for alt det administrative arbejde i forbindelse med julehjælpen, fortæller varehuschef Kirsti Thygesen.

Kalundborg Kommune udpeger 10 familier, som får tildelt julehjælpen, mens det er tre medlemmer af Lions, som står for udvælgelsen af de øvrige 30 familier, der får glæde af den julehjælp, der kan hentes 22. december.

Den 22. november er sidste frist for at indlevere det ansøgningsskema, man finder ved tavlen.

Lions samarbejder med andre hjælpeorganisationer op til jul for at sikre, at det ikke er de samme famiilier, der får hjælp fra flere steder.

Gode og dårlige beskeder

Lions præsident Flemming Larsen er megt glad for, at Kvickly tager sig af alt det administrative arbejde i forbindelse med julehjælpen, og han ser det som en stor fordel for alle, at det er gjort så enkelt som muligt.

- Vi hjælper familier fra Kalundborg Kommune, og mange ser det som en stor fordel, at når de skal hjælpe andre i nød, så er det godt, at det sker lokalt. Man kan tage en talon og betale for en and, og man ved, at denne and, som man har betalt for, den bliver spist lokalt og er med til at sikre en lokal familie en god jul.

Svend Olesen fra Lions fortæller, at næsten 70 familier søgte sidste år om julehjælp.

- Så det er selvfølgelig nødvendigt at ringe rundt til en række familier med en knap så god besked, som til alle dem, der får hjælpen.