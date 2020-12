Fra venstre er det købmand Peter Egebæk, Meny, Egon Dyrlund, Kalundborg Broderlaug samt formand for Kalundborg Broderlaug Bjarne Jensen. Foto: Jørn Nymand

Julehjælp fra Broderlaug og Meny

Kalundborg - 03. december 2020 kl. 07:53 Kontakt redaktionen

Igen i år har kunderne i Meny mulighed for at give en hjælpende hånd til nogle af de personer i Kalundborg, som har ekstra brug for opmærksomhed i forbindelse med julen.

Sidste år var det Kalundborg Broderlaug, Meny samarbejdede med, og det er det også i år, hvor salget af julehjerter skal skaffe otte julekurve til en værdi af 500 kr. til Hera Døtrene i Kalundborg, som hjælper udsatte kvinder og børn, og derudover er det psykoterapeut Bent Kristensen, som får 15.000 kr. af Broderlauget til sit arbejde med ensomme voksne - altså personer over 18 år.

Pengene skal skaffes via salg af julehjerter i Meny. Ikke flettede julehjerter, men hjerter udskåret i træ og metal i forskellige størrelser.

Det er Søren Kristoffersen fra Polstrergaarden i Ubby, som står for udskæringen af de julehjerter, der er lavet i træ. I år er det egetræ. Derudover er der også julehjerter i rustfrit stål og messing.

- Meny-kunderne kan, når de har købt et julehjerte, vælge enten at tage det med hjem eller hænge det på juletræet i butikken, ligesom man også kan skrive en hilsen på julehjertet. Når det bliver den 23. december, så kører vi alle julehjertene ud til Jernholtparken, hvor man hænger dem på det juletræ, man har der, fortæller Bjarne Jensen, formand for Kalundborg Broderlaug

Det er repræsentanter fra Broderlauget, som står for julehjertesalget i weekenderne, mens Meny-medarbejderne klarer det på de øvrige dage. Julehjerterne koster fra 25 kr. til 200 kr. stykket. Salget går i gang på lørdag den 5. december.

- Og hver gang man køber et julehjerte af træ eller metal, så giver Meny et julehjerte af honning fra vores bageri med til kunden, fortæller købmand Peter Egebæk.

Købmanden er glad for at fortsætte samarbejdet med Broderlauget, ligesom kunderne også tog godt imod muligheden sidste år for at hjælpe nogle af dem, der har det svært i julen.