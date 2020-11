Julebanko til støtte for Postgaarden

Da det sædvanlige julebankospil i Kalundborg Hallen er aflyst, tænkte Trine Nystrup, som sammen med sin mand, Morten Nystrup, driver værtshuset Kontoret og event- og musikhuset Postgaarden, at Postgaarden kunne byde ind med et julebankospil.

Hendes far, Niels-Erik Sørensen, som er en erfaren bankohaj, var med på at styre slagets gang, men sagde, at der også var behov for yderligere hjælp udefra.