Siden starten i 1896 blev Kalundborg Andels Svineslagteri udvidet mange gange. I 1940?erne blev der startet en gennemgribende udbygning af slagteriet, men allerede i 1952-1955 blev der foretaget endnu en stor ombygning af slagteriet. Senere blev der også bygget et nyt kreatur­slagteri. Kalundborg Andels Svineslagteri lå der, hvor nu butikcentret Nytorv ligger. Forrest kan vi se, at der dengang var overkørsel over jernbanen. De hvide jernbanevogne, som vi ser på billedet, var beregnet til transport af æg og slagterivarer. Øverst i billedet er det Nygade. Foto: 1948 (Kalundborg Lokalarkiv)

Jul i slagteriudsalgene

En af de sidste søndage op til jul, var der pyntet op over hele gulvet i Kalundborg Andels Svineslagteris udsalg i Kordilgade 44, og midt på gulvet, mellem konservesdåser og andre slagterivarer, var der næsten altid udstillet et grisehoved, som var blevet dekoreret og fået en appelsin i munden.

