Jul i Kalundborg

Kalundborg - 05. december 2020 kl. 10:49 Kontakt redaktionen

Der er i år kommet ny julebelysning i Kordilgade og på Møllebakketrappen samt den nordlige del af Skibbrogade, og det ser meget fint ud. Nogle vil nok synes, at det er for moderne, for julen har meget med traditioner at gøre, og gennem mange årtier har det været granguirlander, der hang i gaderne til jul.

For år tilbage var det rigtige granguirlander, som hvert år blev bundet af nyklippede grangrene, men de er for længst blevet afløst af plastguirlander, og det har vi vænnet os til, og der skal nok kun gå et år eller to, så har vi også vænnet os til den nye juleudsmykning, der har Vor Frue Kirke, som et meget smukt motiv.

Det er uforståeligt, at Møllebakketrappen ikke for længst har været inddraget i byens juleudsmykning, for det er der med den nye juleudsmykning kommet et meget smukt resultat ud af.

Der er nu et stort flot juletræ på Klostertorvet, men tidligere var der et stort juletræ på Øen, hvortil også en del af julerierne var henlagt, men det er nok økonomien og tiderne der gør, at der ikke mere er et stort juletræ i den ende af Kordilgade.

Niels A. Jensen

Kalundborg Lokalarkiv