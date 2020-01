Se billedserie 900 stykker lagkage skal der laves hos Kvickly og hvert stykke bliver pyntet enkeltvis, inden det kommer på bordet til ældrefesten. Formand for H.F. Vestsjælalnds Venner, Niels-Erik Sørensen og bagermester Tommye Jensen præsenterer her, hvad jubilæumsgæsterne kan vente. Foto: Jørn Nymand

Jubilæumsfest med 900 stykker lagkage

Kalundborg - 26. januar 2020 kl. 12:46 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bagermester Tommy Jensen i Kvickly Kalundborg betegner det som en af de største ordrer, man har fået i hans bageri. 900 stykker lagkage til levering 6. februar i Hvidebækhallen. De mange lagkagestykker skal nydes i forbindelse med den store 10 års jubilæumsfest, H.F. Vestsjællands Venner har arrangeret og som for længst er udsolgt. Ældrefesten er et rent trækplaster, og når det er 10 års jubilæum for festen, så skal der lagkage i stedet for kringle på bordet.

- Med 775 gæster har vi det største antal gæster nogensinde. Og som noget nyt har vi åbnet for, at gæsterne kunne reserve en plads, hvis man var mere end fire, der ville sidde sammen. Det har næste slået benene væk under mig - knap 700 har reserveret pladser, så man må virkelig sige, at folk har taget godt imod det nye tiltag, fortæller formand for H.F. Vestsjællands Venner, Niels-Erik Sørensen.

I Kvickly-bageriet har bagermester Tommy Jensen lagt slagplanen for, hvordan man griber arbejdet an, når man får så stor en ordrer.

- Jeg regner med, at det vil tage 10-12 timer, og så skal vi bruge 100 liter fløde, 40 liter creme samt 20 kilo marmelade. Til hvert stykke lagkage skal vi bruge en makron, så det er 900 af dem. Og så bliver hvert stykke pyntet enkeltvis.

Det er ikke de runde lagkagebunde, der bliver bagt til formålet, men bundene laves lange plader, så man nemt og hurtigt kan skære nogle stykker ud. Og det sørger Kvickly også for er klaret, inden de mange hundrede lagkagestykker kommer på bordet i Hvidebækhallen.

H.F. Vestsjællands Venner har sørget for, at der også er lagkagestykker til både de mange hjælpere på dagen og til de kunstnere, som underholder den store forsamling.

- I Kvickly vil vi meget gerne bakke op om sådan et godt arrangement, derfor gør vi det igen i år, at hver deltager i ældrefesten får mulighed for efterfølgende at hente et gratis brød i Kvickly efter eget valg. Vi gjorde det også sidste år, og det var virkelig en succes. Dagen efter festen mødte omkring 350 op i Kvickly for at få et brød, fortæller varehuschef Kirsti Thygesen.

Hun gør opmærksom på, at det gratis brød ikke behøves at hentes dagen efter festen. Levering af mad er igen lagt i hænderne på Kim Kok fra Ubby Forsamlingshus, mens eftermiddagens underholdning leveres af Pernille Schrøder med pianist , Stine og Martin, Johnny Hansen fra Kandis og Butterflies.

Inden festen begynder vil Peter Jakobsen, formand for Ældre og Sundsudvalget, holde en lille tale. Det gør han kl. 12.