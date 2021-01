Ægteparret Anne og René Echberg har igenne alle årene stået sammen om at skabe Bjergsted Slagterens succes. Nu fejrer de 10 års jubilæum, ved at give kunderne gode rabatter. Foto: Elisa Hauerbach

Jubilæum hos populær slagtermester

Kalundborg - 20. januar 2021 kl. 05:31 Af Elisa Hauerbach

De første 10 år er strøget afsted for slagtermesterparret, der overtog Bjergsted Slagteren efter slagtermester Hans Andersen, den 1. januar 2011.

At fejringen af deres 10 års jubilæum skulle vanskeliggøres af corona, havde slagterparret ikke forestillet sig, da de for snart et år siden sad på en italiensk restaurant i Slagelse, og fejrede at de havde været kærester i 25 år.

- Det var på dagen, hvor Danmark blev lukket ned, og blev starten på en periode, der nu også betyder, at vi ikke kan markere vores 10 års jubilæum som forretningsdrivende. Vi lader alligevel kunderne få glæde af jubilæet med gode rabatter i resten af januar, fortæller Anne og René Echberg fra Bjergsted Slagteren, som ligger på Bjergsted Byvej 5 i Bjergsted ved Jyderup.

Da den tidligere slagtermester valgte at gå på pension og sælge forretningen til René Echberg, havde René allerede gået med tanken om at overtage den i et par år. I starten var hans kone, Anne Echberg, noget skeptisk, men hun valgte at støtte sin mands ønske, sagde sit job op og overtog den administrative del af virksomheden, så René kunne koncentrere sig om slagteriet, planlægningen og udskæring af kødet, sammen med sine medarbejdere.

- Rikke Rosendal og Tim Møller har været ansat hos os fra starten. Rikke kendte vi i forvejen, blandt andet fra en tidligere fælles arbejdsplads og Tim var allerede svend, da jeg kom til. Vi arbejde sammen i otte år, inden jeg overtog forretningen, og jeg er glad for at de begge to stadig er her, siger René Echberg.

Nu, efter 10 år, består personaleflokken af to lærlinge, tre svende og slagterparret selv.

Med tiden har forretningen udviklet sig i flere retninger. En stor ombygning, der startede for tre år siden og sluttede i 2018, gav meget mere plads i butikken og især til produktion af færdige produkter. Drømmen om et stort industrikøkken blev realiseret, samtidig med at der blev skabt bedre forhold for personalet.

- Bygningerne er de samme, men indretningen er helt anderledes og meget, meget bedre, siger Anne Echberg.

I løbet af årene er der blevet færre slagtninger af konventionelle svin og kvæg. I stedet slagtes der blandt andet flere lam. Slagteren følger med andre ord med i behovet for fleksibilitet og nytænkning. Der følges op på madtrends, men de klassiske varegrupper, som uge og 14-dagespakkerne er stadig populære. Nu arbejder man også i stor stil sammen med forskellige gårdbutikker, ligesom det er muligt at få lavet en rækkespecifikke produkter af det vildt, man selv skyder.

- Da coronaen ramte kunne man fornemme at der blev købt ind til fryseren, selv om Statsministeren sagde, at der ikke var fødevaremangel. Vi var selvfølgelig usikre på om kunderne ville holde ved, og det gjorde de heldigvis - og flere er kommet til. I forhold til tidligere, bliver der nu købt mere ind ad gangen, og der er konstant efterspørgsel på færdigretterne samt på ugens ret, forklarer slagtermesteren. Han tror, med coronaen taget i betragtning, at det er mere betryggende at handle i en specialiseret slagterforretning i forhold til et supermarked, når det drejer sig om kød og pålæg.

- Nu håber vi at Danmark snart kan blive åbnet igen, så vi kan få mere normale tilstande i samfundet. Som det er nu, lægger vi ikke andre planer end at fortsætte i mindst 10 år mere, slutter ægteparret, der står bag Bjergsted Slagterens succes.