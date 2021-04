Se billedserie I efteråret 2020 lagde frivillige 50 tons gydegrus og 15 tons skjulesten ud i Bregninge Å for at forbedre forholdene for ørreder og vandløbets øvrige, naturlige flora og fauna. Foto: Rune Hylby

Jubel i stort fiskeprojekt: God gyde-aktivitet i restaureret å

Kalundborg - 14. april 2021 kl. 06:40 Af Stefan Andreasen Kontakt redaktionen

I efteråret restaurerede 26 frivillige fra Kalundborg Sportsfiskerforening og Den sjællandske Grusbande en halv kilometer af Bregninge Å ved at udlægge 50 tons gydegrus og 15 tons skjulesten.

Og ørrederne har i den grad taget godt imod miljøforbedringerne, lyder det fra Rune Hylby.

Han er formand for Den Sjællandske Grusbande, der er en del af Fishing Zealand.

- På de nye gydebanker har ørrederne i vinterens løb lagt deres æg, og om en lille måneds tid udklækkes den spæde yngel, der skal blive til et godt ørred-liv i åen, siger Rune Hylby.

Efter restaureringen har de frivillige fiske-entusiaster været godt spændt på gydesæsonen, og om ørrederne fra Sejerøbugten ville tage godt imod forbedringerne i Bregninge Å, fortæller Rune Hylby.

Medlemmer af Kalundborg Sportsfiskerforening har i vinter smugkigget og kan berette, at der var gydende havørreder i åen netop på den restaurerede strækning.

15 gydegravninger I sidste uge var Rune Hylby også forbi vandløbet for at registrere, hvor mange hav­ørreder, der har gydt i vinter.

- Det kan man se på antallet af gydegravninger, forklarer »bandelederen«, der optalte 15 sikre gydegravninger og en lille håndfuld tvivlsomme.

Han vurderer, at der ialt har været 30-35 gydende hav­ørreder i gang på de nyanlagte gydebanker.

- Erfaringsmæssigt er der besøg af dobbelt så mange havørreder som antallet af gravninger. Det er nemlig kun hunnen, der graver i gydegruset for at lægge sine æg, fortæller Rune Hylby.

God økologisk tilstand I sensommeren 2020, som optakt til restaureringen, udførte Rune Hylby en bestandsanalyse i åen ved hjælp af elektrofiskeri.

Analysen viste dengang, at der var langt igen for at opnå »god økologisk tilstand« - et af kvalitets-elementerne i vandramme-regulativet, vandets grundlov i Danmark.

Der manglede fysisk variation, stryg, høller, og en masse skjulesten. Åen er nogle steder mere end dobbelt så bred, som vandramme-regulativet foreskriver.

Og åen er flere steder gjort for dyb.

Derfor snævrede de frivillige vandløb og gydebanker lidt i kanten med skjulesten og sten til brinksikring.

I det kommende efterår vil Rune Hylby gennemføre en ny analyse, hvor det vil vise sig, om ørrederne klarer sig bedre på den restaurerede strækning end tidligere.

- Det er jeg sikker på, de gør. Nu er der både skjul, mere iltrigt vand og flere naturlige ørred-forhold, siger Rune Hylby.

Forbedringerne er med til at sikre god, økologisk tilstand.

Mere å-restaurering - Restaureringen af Bregninge Å gælder jo ikke kun for ørrederne.

- Sidegevinsten er en større biodiversitet, fordi også insekter, planter og fugle vil trives bedre på strækningen med de forbedringer, de frivillige lagde kræfter i, siger Rune Hylby.

Det gode resultat glæder de lokale frivillige, der brugte et par dage i efteråret på at forbedre forholdene for ørrederne i Bregninge Å.

Og de frivillige stopper ikke engagementet.

Der er planer om at restaurere endnu en strækning af åen i det kommende efterår.

- Vi håber, at både lodsejere og Kalundborg Kommune igen vil være med i et samarbejde om flere forbedringer i Bregninge Å til glæde for alle omkring åen, ikke mindst ørrederne, siger Rune Hylby.

Udover lodsejerne og Kalundborg Kommune har Kalundborg Sportsfiskerforening og Den Sjællandske Grusbande været i dialog med landboforeningerne og Danmarks Naturfredningsforening i det ambitiøse ørred-projekt.

DTU Aqua har finansieret projektet gennem Gruspuljen, som alle danske lystfiskere betaler til ved at indløse fisketegn.