Se billedserie Johannes Larsen boede i Jyderup i en årrække sammen med sin kone. Hun døde dog i 2010. I august i år flyttede han så ind hos sin kæreste gennem fire år Dorte Weiss i hendes hyggelige gamle landejendom i Kaldred. Da han ikke længere må køre bil, kører han rundt i sin røde Ape 50, som han har købt brugt. Navnet »Frederikke« havde den allerede, da han købte den. Foto: Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Johannes var en af Danmarks første mandlige sygeplejersker

Kalundborg - 09. januar 2018 kl. 05:58 Af Martin Stokkebro Moestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Humoren har altid fulgt 87-årige Johannes Larsen, også i hans arbejdsliv.

Her var den en vigtig ingrediens både som afdelingssygeplejerske på Frederiksborg Amts Centralsygehus og som forstander på Amtsplejehjemmet i Jyderup. - Hvis folk griner, så løfter det dem. Det er både vigtigt på en arbejdsplads, hvor det skaber en god stemning, men også på et sygehus eller på et plejehjem, hvor patienterne jo er af en årsag, der ofte er knap så sjov, forklarer Johannes Larsen.

Til maj næste år vil det være 60 år siden, at han blev uddannet sygeplejerske på føromtalte Frederiksborg Amts Centralsygehus i Hillerød.

- Jeg var ene mand blandt 19 piger på mit hold, og på landsplan var jeg vel den 12.-13. første mandlige sygeplejerske overhovedet, fortæller han og fortsætter:

- Man skulle passe på at holde sin sti ren som ene mand blandt så mange piger, for der kunne let opstå rygter. Men fordi jeg var gift, blev jeg efterhånden opfattet som en af pigerne.

Selv om der ikke var mange mandlige sygeplejersker dengang, har han aldrig oplevet at blive set skævt til grundet sit arbejde.

- Jeg føler aldrig, at jeg er blevet set ned på. Nærmere tværtimod faktisk. Folk har ofte været interesseret i at høre om mine oplevelser som sygeplejerske, siger han.

Man skal dog ikke tage fejl af, at det især, da han startede, var en anden tid.

- Dengang rørte overlægen ikke dørhåndtagene eller elevatorknappen. Det skulle sygeplejersken gøre for ham.

Disse barrierer forsøgte Johannes Larsen dog at nedbryde i de fem år, han fungerede som afdelingsygeplejerske i Hillerød. Når personalet sad sammen og snakkede om patienterne, var det eksempelvis almindeligt, at sygeplejerskerne ikke henvendte sig direkte til overlægen.

- Men på min afdeling blev det ændret. Jeg kan huske engang, hvor vi havde lånt en sygeplejerske fra etagen ovenover, og hun spurgte om overlægen, hvor han var fra. Det siger noget om, hvor store forskelle der var bare internt på hospitalet, fortæller Johannes Larsen.

Jobbet som afdelingssygeplejerske var dog meget krævende.

- Jeg stod med ansvaret for sygeplejerskeelevernes læring. Det tog jeg meget tungt på mig, og det endte med at blive for hårdt for mig, hvorfor jeg stoppede.

I 1971 tog han derfor jobbet på Amtsplejehjemmet i Jyderup, hvor han arbejdede indtil sin pension i 1994.

Johannes Larsen er netop vendt hjem fra et ophold som patient på Holbæk Sygehus.

- De er jo blevet vanvittigt dygtige og professionelle på sygehusene i dag. Men sygehusene er også blevet gennemsyret af teknologi, og man skal passe på ikke at vælte over alle pc-skærmene. Der var det nok mere socialt at være patient, dengang jeg arbejdede der, vurderer han.