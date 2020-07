Se billedserie Jonas Messerschmidt (til venstre) og Tobias Axelsen fra Jobpatruljen besøgte torsdag Kordilgade i Kalundborg for at undersøge, om ungarbejderne har ordentlige arbejdsforhold. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

Jobpatruljen har travlt i sommerferien

Kalundborg - 10. juli 2020 kl. 10:21 Af Thomas Rye

Sommerferie er ikke bare skæg og ballade. Mange unge vælger at tage et feriejob eller tage ekstra timer i deres almindelige fritidsjob for at tjene lidt ekstra penge i ferien. Nye, som de er på arbejdsmarkedet, er de unge imidlertid ikke altid bevidste om deres rettigheder.

For at øge opmærksomheden på disse, og sikre at de unge har ordentlige arbejdsvilkår har 3F og HK igen i år sat gang i deres oplysningskampagne »Jobpatruljen«.

I disse uger rejser frivillige fra fagforeningerne rundt i hele landet for at besøge ungarbejderne på deres arbejdspladser, og torsdag var Jobpatruljen så nået til Kalundborg.

- I år bruger jeg to uger af min sommerferie på Jobpatruljen, fortæller frivillige Tobias Axelsen, der sammen med konsulent Jonas Messerschmidt torsdag eftermiddag besøgte Kordilgade i Kalundborg.

De to var en del af et otte mand stort hold, der i løbet af torsdagen nåede at besøge 52 virksomheder over hele kommunen.

- Tilsammen lykkedes det os at gennemføre 45 interviews med ungarbejdere i løbet af dagen. Alene i Kalundborg nåede jeg og Tobias at tale med 17 ungarbejdere. Det er meget tilfredsstillende, mener Jonas Messerschmidt.

Det første par steder, som Jobpatruljen besøgte i Kalundborg, var der ellers ikke nogen ungarbejdere på arbejde.

Først ved det femte besøg i Normal i Kordilgade var der bid.

Her mødte Jobpatruljen blandt andre den 16-årige William, der netop blev ansat i butikken i marts, kort inden coronapandemien nåede til Danmark.

Tobias Axelsen og Jonas Messerschmidt stillede den 16-årige en række spørgsmål, der handlede om alt fra, hvor meget de unge får i løn, hvordan deres virksomhed håndterer det, når de er syge, og om de unge ved, hvad en fagforening er for en størrelse.

- Det tror jeg nok. En fagforening skal sørge for, at en arbejdsgiver overholder deres ansattes rettigheder, svarede den 16-årige.

- Mange af de unge mennesker har ikke det store begreb om, hvad en fagforening er, eller hvorfor det er en god idé at være medlem. Vi opfordrer dem altid til at tale med deres forældre om det, siger Tobias Axelsen.

Jobpatruljen fortsætter i den kommende uge rejsen rundt i sommerlandet.