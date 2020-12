Jernholtparken har fået ny leder

- Jeg ser frem til at arbejde med at skabe så gode rammer som muligt for beboerne på Jernholtparken, ligesom jeg ser frem til et fremtidigt godt samarbejde med de pårørende. En af betingelserne for at skabe gode rammer for de ældre er, at sikre klare forventninger mellem personale og ledelse. Jeg er meget interesseret i at skabe en arbejdsplads, hvor tillid, respekt, anerkendelse og fokus på den enkelte er i højsædet, siger han.