Jernholtparken er ramt af corona

Efter, at to beboere er blevet konstateret covid-19 positive på Jernholtparken, har Styrelsen for Patientsikkerhed vurderet, at plejehjemmet skal lukke ned for alle besøg udover nærmeste pårørende indtil videre.

- Det er en ulykkelig situation. Først og fremmest for de smittede og deres pårørende. Men også for de beboere og pårørende, der nu skal se ind i en periode, hvor beboerne kun har mulighed for at modtage besøg af én nær pårørende. Men vi lover, at vi kommer til at tage hånd om de ældre og sørge for, at de får så meget indhold i deres hverdag som overhovedet muligt, imens besøgsadgangen er skåret ned til kun én person. I den forbindelse vil vi opfordre til, at familie og venner besøger deres pårørende via for eksempel smartphone og tablet. Det var en stor succes i foråret, siger Karin Graff Gergelyffy, områdechef for Jernholtparken.